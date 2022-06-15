Лавров посетит Азербайджан с рабочим визитом

БАКУ/Trend/ - Глава МИД России Сергей Лавров 23-24 июня посетит Азербайджан с рабочим визитом.

Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказала глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как отметила Захарова, запланированы его переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Имеется в виду рассмотреть весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в соответствии с положениями подписанной президентами России и Азербайджана в Москве 22 февраля декларации о союзническом взаимодействии", - добавила дипломат.

Захарова указала, что министры также обстоятельно рассмотрят ряд актуальных региональных и международных сюжетов, особое внимание будет уделено ходу реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.