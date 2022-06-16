Президент Ильхам Алиев в нужный момент принял нужное решение, благодаря которому, оккупированные Арменией территории были освобождены – вице-мэр города Холон (Интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в нужный момент принял нужное решение, благодаря которому оккупированные Арменией территории были освобождены.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend посетивший Азербайджан с визитом вице-мэр города Холон (Израиль) Михаил Сутовский.

«Азербайджан во главе с Президентом Ильхамом Алиевым абсолютно ответственно, смело, решительно взял ситуацию в свои руки и довел до победного конца. Это действительно героические шаги. Президент Ильхам Алиев понимал всю ответственность каждого своего шага, каждого своего решения», - сказал он.

Говоря о своем визите в Азербайджан, Сутовский отметил, что приехал по приглашению Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана для участия в конференции по вопросам стабилизации ситуации в постконфликтный период.

«Мне было интересно и важно принять участие в этой конференции и поделиться своими мыслями как человеку, родившемуся на азербайджанской земле и знающему историю конфликта. Я также побывал в Агдаме. Нам показали руины. Это варварские разрушения. По сути дела, в Агдаме нет ни одного здания, где бы сохранились четыре стены или крыша. Желание тотально снести и уничтожить, невзирая ни на что – все это не что иное, как варварство. Это желание стереть из истории то, что существовало. Армяне уничтожали все, что им чуждо. В военной промышленности в кодировке ракет есть понятие «свой-чужой» – кого сбивать, кого не сбивать. А в центре Баку стоит армянская церковь, которая охраняется государством, на которую никто не посягает», - сказал вице-мэр города Холон.

Он напомнил, что хотя некоторые пытались преподнести конфликт как религиозный, фактически армяне разрушали и христианские храмы.

«То есть не было никакого столкновения религиозных интересов, а была просто какая-то нечеловеческая ненависть, желание захватить, уничтожить, сделать как можно больнее. В связи с этим хочется вспомнить Ходжалинскую трагедию. У нас в Израиле в память о Ходжалинской трагедии есть мемориал. Те события, которые произошли, очень тяжёлые. Это все история. Сегодня мы должны думать о том, как восстановить, как вдохнуть жизнь в эти территории. На мой взгляд, очень важно сделать так, чтобы как можно больше людей могли приехать на эти территории, увидеть всё, ознакомиться и прочувствовать», - сказал Сутовский.

Он отметил, что если восстановить то, что разрушено, этот регион может притянуть очень много туристов.

«А это дополнительные вливания в экономику Азербайджана. Мы ехали из Баку в Агдам и по всему пути я видел поля, использование которых с грамотным применением технологий может обеспечить большой экономический рывок. Азербайджан сегодня докупает пшеницу для собственных нужд, при этом земельные угодья, имеющиеся у Азербайджана, позволяют не только обеспечивать полностью внутреннюю потребность, но и направлять этот товар на экспорт. Особенно сегодня, когда мир находится на пороге продовольственного кризиса, такой шаг может превратить Азербайджан в мирового экспортёра. Конечно, это займет время, и не один год, поскольку сначала необходимо разминировать эти поля.

Хочу также отметить, что на освобождённых территориях очень четко налажена охрана, стоят патрули, работают камеры наблюдения, всё находится под контролем», - сказал вице-мэр города Холон.

Сутовский отметил, что нужно расширить сотрудничество между Азербайджаном и Израилем в развитии технологий.

«Цели моего визита не ограничиваются только этой конференцией. Был подписан ряд соглашений. Я предложил программы совместного образования между израильскими и азербайджанскими университетами. Были заключены меморандумы о сотрудничестве с двумя азербайджанскими университетами – Азербайджанским техническим университетом и Азербайджанским университетом архитектуры и строительства. Есть еще ряд проектов по сотрудничеству между нашими странами в сфере культуры, туризма, народной дипломатии. Безусловно, очень важна экономическая сфера, связи в сфере малого и среднего бизнеса стран. Есть много интересных идей, интересных проектов. Я надеюсь, что они получат свое развитие в будущем. Я был очень рад, когда в Израиле открылись торговое и туристическое представительства Азербайджана. Руководитель туристического представительства Азербайджана в Израиле Джамиля Талыбзаде ведет очень серьезную работу. Ей за короткий срок удалось навести контакты, мосты для продвижения различных проектов с целью ознакомления израильтян с Азербайджаном. Есть планы, которые помогут обеспечить дополнительный поток туристов из Израиля в Азербайджан, откроют для израильтян возможности получить знания об Азербайджане и создадут предпосылки для налаживания более тесных контактов», - заключил он.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn