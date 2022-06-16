Проведение IX Глобального Бакинского Форума как никогда важно в контексте текущей ситуации в мире - Петре Роман

БАКУ /Trend/ - Проведение IX Глобального Бакинского Форума как никогда важно в контексте текущей ситуации в мире.

Об этом сказал Trend в четверг в кулуарах IX Глобального Бакинского Форума на тему «Вызовы глобальному миропорядку» бывший премьер-министр Румынии Петре Роман.

По его словам, с каждым годом значимость Глобального Бакинского форума как платформы для обсуждений глобальной ситуации только увеличивается.

"В этом году ожидается проведение важных обсуждений на фоне текущей ситуации в Украине, общей политической ситуации в мире. Возможность обсудить вопросы мировой повестки, которую дает проведение данного мероприятия, как никогда важна", - отметил Петре Роман.

Он еще раз подчеркнул, что решить основные проблемы глобальной повестки можно только путем международного сотрудничества, возможность укрепления которого предоставляет данный форум.