Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга поблагодарила Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга выразила благодарность Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в ходе выступления в четверг на IX Глобальном Бакинском Форуме, посвященном теме «Угрозы глобальному миропорядку», Вайра Вике-Фрейберга отметила, что сегодня на глобальной повестке дня находится ряд важных вопросов.

"Выражаю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Международному центру Низами Гянджеви за возможность обсудить важные мировые вопросы", - сказала она.