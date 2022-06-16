...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга поблагодарила Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 16 июня 2022 11:18
Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга поблагодарила Президента Ильхама Алиева

Читайте Trend в

Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга выразила благодарность Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в ходе выступления в четверг на IX Глобальном Бакинском Форуме, посвященном теме «Угрозы глобальному миропорядку», Вайра Вике-Фрейберга отметила, что сегодня на глобальной повестке дня находится ряд важных вопросов.

"Выражаю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Международному центру Низами Гянджеви за возможность обсудить важные мировые вопросы", - сказала она.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости