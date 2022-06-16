Южный Кавказ может стать еще более важным регионом, если здесь будет установлен долгосрочный мир - Саломе Зурабишвили

БАКУ /Trend/ - Южный Кавказ может стать еще более важным регионом, если здесь будет установлен долгосрочный мир.

Как сообщает Trend, об этом в ходе выступления в четверг на IX Глобальном Бакинском Форуме, посвященном теме «Вызовы глобальному миропорядку», сказала Президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Я приветствую меры по укреплению мира и доверия между Азербайджаном и Арменией при посредничестве ЕС", - сказала она.

Президент Грузии также отметила, что ЕС необходимо оказывать поддержку странам, которые уже являются кандидатами в члены в ЕС, потому что это путь к расширению и укреплению сотрудничества.

"Ситуация в Украине вновь указала на необходимость совместной работы международного сообщества", - сказала она.