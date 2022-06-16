Азербайджан сам решил карабахский конфликт и стабильно ведёт регион по пути восстановления и развития - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Несмотря на резолюции СБ ООН, карабахский конфликт не находил своего решения на протяжении долгого времени.

Как сообщает Trend, об этом говорится в письме Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана участникам IX Глобального Бакинского Форума, посвященного теме «Угрозы глобальному миропорядку».

Письмо было зачитано бывшим премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом на церемонии открытия форума.

Как отмечается в письме, Азербайджан сам решил конфликт в результате второй Карабахской войны и на данный момент стабильно ведёт регион по пути восстановления и развития.