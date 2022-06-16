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Азербайджан сам решил карабахский конфликт и стабильно ведёт регион по пути восстановления и развития - Эрдоган

Политика Материалы 16 июня 2022 11:54
Азербайджан сам решил карабахский конфликт и стабильно ведёт регион по пути восстановления и развития - Эрдоган

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Несмотря на резолюции СБ ООН, карабахский конфликт не находил своего решения на протяжении долгого времени.

Как сообщает Trend, об этом говорится в письме Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана участникам IX Глобального Бакинского Форума, посвященного теме «Угрозы глобальному миропорядку».

Письмо было зачитано бывшим премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом на церемонии открытия форума.

Как отмечается в письме, Азербайджан сам решил конфликт в результате второй Карабахской войны и на данный момент стабильно ведёт регион по пути восстановления и развития.

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