Президент Ильхам Алиев: Решение карабахского конфликта создало новые возможности для установления мира и спокойствия в регионе

БАКУ /Trend/ - Решение карабахского конфликта создало новые возможности для установления мира и спокойствия в регионе.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия Глобального Бакинского форума на тему «Угрозы глобальному миропорядку», который начал работу в Баку.

Проинформировав участников форума о постконфликтном подходе Азербайджана, глава государства отметил, что эта война была направлена на восстановление справедливости, международного права и национального достоинства. «Это уникальный случай в мире, когда после длительного конфликта государство изгнало оккупанта со своих земель и восстановило справедливость. В мире такие случаи – редкость. Почему мы хотим мира!? Потому что мы хотим создать стабильный, устойчивый и развивающийся регион», - подчеркнул глава государства.