Президент Ильхам Алиев: Растет спрос на энергоресурсы Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Растет спрос на энергетические ресурсы Азербайджана. В феврале этого года мы провели заседание Консультативного совета Южного газового коридора для планирования дальнейших шагов. Однако ситуация в Европе кардинально изменилась. Поэтому потребность в углеводородных ресурсах Азербайджана возросла.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия Глобального Бакинского форума на тему «Угрозы глобальному миропорядку», который начал работу в Баку.

«За последние месяцы мы получили обращения на поставку газа из нескольких европейских стран. Мы должны стараться удовлетворить их потребности. Конечно, решение проблемы не так легко. Мы должны увеличить производство газа. В настоящее время мы сотрудничаем с Европейской Комиссией по данному вопросу», - отметил глава государства.