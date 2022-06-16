Грузию необходимо подключить к общему формату решения вопросов мира и дальнейшего развития Южного Кавказа - экс-президент

БАКУ /Trend/ - Необходимо создать формат, в котором Азербайджан, Армения и Грузия будут решать стратегические вопросы на благо развития всего Южнокавказского региона.

Как передает Trend, об этом, отвечая в четверг на вопросы журналистов, сказал экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ходе IX Глобального Бакинского форума.

«Вопрос мира особенно значим на Кавказе. Было очень интересно слушать выступление Президента Ильхама Алиева на эту тему», - сказал он.

По словам Маргвелашвили, Грузию необходимо подключить к общему формату решения вопросов мира и дальнейшего развития Южного Кавказа в постконфликтный период.

«Грузия и Азербайджан - это стратегические партнеры, однако необходимо развивать отношения и с Арменией в том числе», - отметил он.

Экс-президент Грузии также добавил, что Глобальный Бакинский форум - это платформа, которая открывает возможность для открытого диалога, обмена мнениями, дает интересные ответы на глобальные вопросы с разных перспектив.