IX Глобальный Бакинский форум сыграет важную роль в решении существующих в мире проблем – экс-президент Латвии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - IX Глобальный Бакинский форум сыграет важную роль в решении проблем, существующих в мире.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend в четверг сказал бывший президент Латвии Валдис Затлерс.

Он отметил, что на форуме в Баку представлено много стран.

«Азербайджан проводит сбалансированную политику. Поэтому такой форум, имеющий глобальное значение, проводится в Баку, и я думаю, что сбалансированная политика, проводимая Азербайджаном, придаст импульс решению многих проблем. Считаю, что обсуждения, проведенные в рамках форума, дадут положительные результаты», - сказал Затлерс.

Следует отметить, что Международный центр Низами Гянджеви стал важным международным центром, изучающим пути решения глобальных проблем и информирующим об этом мировую общественность. Именно благодаря этому интерес к мероприятиям, организуемым Центром, растет из года в год. На этот раз в Глобальном Бакинском форуме, посвященном теме "Угрозы глобальному миропорядку", принимают участие представители более 50 стран, а также авторитетных международных организаций. На форуме, который продлится до 18 июня, пройдут плодотворные обсуждения важных проблем, представляющих угрозу для глобального миропорядка, а также будут обсуждены угрозы энергетической безопасности, вопросы обеспечения безопасности и мира во всем мире, сотрудничества и интеграции в уязвимых регионах, вопросы растущей несправедливости в глобализирующемся мире, трансформация продовольственного и сельскохозяйственного секторов для предотвращения бедности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)