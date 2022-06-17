Глобальный Бакинский форум находится в центре внимания как мероприятие, на котором обсуждаются все насущные проблемы мира

БАКУ /Trend/ - IX Глобальный Бакинский форум существенно отличается от других международных форумов масштабом и широтой содержания. Если Давосский форум охватывает экономические вопросы, а Мюнхенский форум - вопросы безопасности, то Бакинский глобальный форум в этом смысле более универсален и всеобъемлющ. Он открыт для обсуждения всех политических, экономических, гуманитарных и других тем международной повестки дня.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльшан Мусаев.

По его словам, Глобальному Бакинскому форуму должна быть дана особая оценка в контексте авторитетного и широкого представительства.

"Так, в этом форуме принимают участие как действующие руководители, так и бывшие главы многочисленных государств, известные общественно-политические деятели, ведущие эксперты, а также руководители международных структур. В то же время ряд глав государств направил свои обращения к форуму. Это говорит о том, что Азербайджан, как и всегда, вновь проводит обсуждение тем, вопросов глобального характера, проявляя в этом направлении большую активность, своей инициативностью вносит очередной вклад в международную политику", - отметил депутат.

Депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров сказал, что победа Азербайджана в 44-дневной войне создала новые реалии.

"Сейчас наша главная цель - добиться развития региона в соответствии с этими реалиями, а также выполнения Арменией положений подписанного 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления. Азербайджан продолжает деятельность в этом направлении. Эти моменты нашли свое отражение в выступлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева на церемонии открытия IX Глобального Бакинского форума. Глава государства еще раз подчеркнул необходимость выполнения положений трехстороннего заявления. В том числе было вновь заявлено, что выполнение требования об открытии Зангезурского коридора является фундаментальным фактором обеспечения мира и стабильности. Было подчеркнуто, что стремление Азербайджана к стабильному, устойчивому и развитому региону, решение карабахского конфликта создали уникальную возможность для этого. В том числе было выражено мнение о Минской группе ОБСЕ", - добавил Искендеров.

Депутат отметил, что в целом подобные международные мероприятия служат успешной платформой для донесения Азербайджаном своей позиции до мира.

По его словам, в IX Глобальном Бакинском форуме на тему «Угрозы глобальному миропорядку», который начал свою работу 16 июня, принимают участие до 400 представителей из более чем 50 стран, в том числе бывшие главы государств и правительств, а также молодые лидеры: "Это говорит об интересе, проявленном на международной арене к форуму. С другой стороны, на форуме проводится активное обсуждение наиболее актуальных вопросов в мире, поиск путей решения проблем. Участие в нем действующих руководителей стран, а также бывших руководителей, известных общественно-политических деятелей, ведущих экспертов, представителей ВОЗ, Лиги арабских государств и др, обращения к форуму руководителей Великобритании, Италии, Латвии и других стран являются ярким примером особого внимания международного сообщества к этому мероприятию".

Искендеров добавил, что этот форум по многим характеристикам отличается от других международных форумов: "Например, Давосский форум охватывает только экономические, а Мюнхенский форум - вопросы безопасности. В отличие от них, Глобальный Бакинский форум носит универсальный характер и охватывает политические, экономические, гуманитарные и другие вопросы международной повестки дня. То есть Глобальный Бакинский форум, как и следует из его названия, находится в центре внимания всего мира как международное мероприятие, на котором обсуждаются все глобальные вопросы".

(Перевод: Нубар Кулузаде)