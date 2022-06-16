США привержены работе с Азербайджаном, Арменией и Грузией, чтобы способствовать миру и региональной интеграции – Карен Донфрид (Дополнено)

дополнено, первая версия опубликована в 18:31

БАКУ /Trend/ - США и администрация Джо Байдена полны решимости работать с Азербайджаном, Арменией, а также Грузией, чтобы способствовать как миру, так и региональной интеграции.

Как сообщает Trend, об этом сказала в четверг в ходе брифинга помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«Это мой первый визит в Азербайджан. Мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между США и Азербайджаном. Итак, это прекрасный момент, чтобы подчеркнуть то, что мы сделали за эти 30 лет. Я бы сказала, что нет большего сторонника независимости и демократии в Азербайджане, чем США. Мы вместе работаем в сферах экономики, энергетики, безопасности и уделяем особое внимание правам человека. Я верю, что сейчас уникальный момент, есть позитивные импульсы для мира на Южном Кавказе», — сказала она.