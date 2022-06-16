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Глава МИД Азербайджана встретился с помощником госсекретаря США (ФОТО)

Политика Материалы 16 июня 2022 21:56
Глава МИД Азербайджана встретился с помощником госсекретаря США (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 16 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Как сообщили Trend в МИД, на встрече состоялся обмен мнениями по различным вопросам повестки сотрудничества между Азербайджаном и США, а также ситуации в регионе.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал помощника госсекретаря США о текущей ситуации в регионе, в том числе о восстановительных и строительных работах, осуществляемых Азербайджаном на постконфликтном этапе, а также о шагах правительства страны для нормализации ситуации и обеспечения мира в регионе.

Карен Донфрид подчеркнула поддержку США усилий по обеспечению мира и стабильности в регионе.

На встрече также были обсуждены другие темы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Глава МИД Азербайджана встретился с помощником госсекретаря США (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана встретился с помощником госсекретаря США (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана встретился с помощником госсекретаря США (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана встретился с помощником госсекретаря США (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана встретился с помощником госсекретаря США (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана встретился с помощником госсекретаря США (ФОТО)
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