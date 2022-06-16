Сегодня Азербайджан играет еще более важную роль в обеспечении энергетической безопасности – Карен Донфрид (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан играет еще более важную роль в обеспечении энергетической безопасности.

Об этом сказала, отвечая на вопрос Trend, в четверг в ходе брифинга помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«Мы приветствуем сотрудничество между нашими двумя странами в области энергетики. США очень тесно взаимодействуют с Азербайджаном, а также помогают разрабатывать ресурсы. Сегодня Азербайджан играет еще более важную роль в обеспечении энергетической безопасности», - сказала она.