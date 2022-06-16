Углубление сотрудничества на Южном Кавказе приведет к мощной региональной интеграции - Карен Донфрид (Дополнено)

дополнено, первая версия опубликована в 18:39)

БАКУ /Trend/ - Углубление сотрудничества на Южном Кавказе даст импульс мощной региональной интеграции.

Как сообщает Trend, об этом сказала в четверг в ходе брифинга помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«Достичь мира сложно. В этом регионе долгое время существовал конфликт. Сегодня утром я посетила Аллею шехидов, чтобы почтить память азербайджанцев, погибших за это время. Я думаю, что поскольку сложно достичь мира, необходимо иметь помощь. Мы считаем, что сейчас у Азербайджана и Армении есть уникальная возможность. Вы никогда не знаете, как долго это окно возможностей будет оставаться открытым. Поэтому я призываю других, кто заботится о мире в этом регионе, также принять участие в этом процессе. Мы очень тесно сотрудничаем с ЕС. Успешное завершение процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией, углубление регионального сотрудничества между этими тремя странами - Азербайджаном, Арменией и Грузией, приведет к мощной региональной интеграции, которая принесет всевозможные дивиденды народам Южного Кавказа», — сказала она.