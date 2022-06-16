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Международные путешественники посетили освобожденный от оккупации Агдам (ФОТО)

Политика Материалы 16 июня 2022 21:37
Международные путешественники посетили освобожденный от оккупации Агдам (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Международные путешественники посетили освобожденный от оккупации город Агдам.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, они посетили комплекс "Имарет" и Джума-мечеть.

Также участники визита ознакомились с руинами города, подвергшегося армянскому вандализму, в том числе руинами драматического театра. Им была предоставлена обширная информация о восстановительных работах, проводимых в Агдаме.

Затем международные путешественники отправились в Гянджу. На завтра запланированы их поездки в освобожденные Кяльбаджарский и Лачинский районы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Международные путешественники посетили освобожденный от оккупации Агдам (ФОТО)
Международные путешественники посетили освобожденный от оккупации Агдам (ФОТО)
Международные путешественники посетили освобожденный от оккупации Агдам (ФОТО)
Международные путешественники посетили освобожденный от оккупации Агдам (ФОТО)
Международные путешественники посетили освобожденный от оккупации Агдам (ФОТО)
Международные путешественники посетили освобожденный от оккупации Агдам (ФОТО)
Международные путешественники посетили освобожденный от оккупации Агдам (ФОТО)
Международные путешественники посетили освобожденный от оккупации Агдам (ФОТО)
Международные путешественники посетили освобожденный от оккупации Агдам (ФОТО)
Международные путешественники посетили освобожденный от оккупации Агдам (ФОТО)
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