Международные путешественники посетили освобожденный от оккупации Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Международные путешественники посетили освобожденный от оккупации город Агдам.

Как сообщает в четверг Карабахское бюро Trend, они посетили комплекс "Имарет" и Джума-мечеть.

Также участники визита ознакомились с руинами города, подвергшегося армянскому вандализму, в том числе руинами драматического театра. Им была предоставлена обширная информация о восстановительных работах, проводимых в Агдаме.

Затем международные путешественники отправились в Гянджу. На завтра запланированы их поездки в освобожденные Кяльбаджарский и Лачинский районы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)