Открытие транспортных коммуникаций является ключевым элементом мирного процесса на Южном Кавказе - Карен Донфрид (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Открытие транспортных коммуникаций является ключевым элементом мирного процесса на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом сказала в четверг в ходе брифинга помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«Для достижения мира между Азербайджаном и Арменией существуют различные элементы. И один из этих элементов связан с транзитными путями, коммуникационными путями, и это ключевая часть обсуждений. Этот вопрос, конечно, был обсужден в ходе моих встреч в Азербайджане. США могли бы помочь и в этом вопросе. Я думаю, что это ключевой элемент мирного процесса, и мы, безусловно, надеемся, что обе страны смогут продвинуться вперед», — сказала она.