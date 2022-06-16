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США благодарны Азербайджану за партнерство в Афганистане - Карен Донфрид (Дополнено)

Политика Материалы 16 июня 2022 20:37
США благодарны Азербайджану за партнерство в Афганистане - Карен Донфрид (Дополнено)

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дополнено, первая версия опубликована в 18:41

БАКУ /Trend/ - США благодарны Азербайджану за партнерство в Афганистане.

Как сообщает Trend, об этом сказала в четверг в ходе брифинга помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«Я хочу искренне поблагодарить азербайджанцев за их партнерство с США в Афганистане. Мы ушли из Афганистана в августе прошлого года. Это было очень болезненно. Азербайджан оставался с США до самого конца. Это не осталось незамеченным, и мы это очень ценим», — сказала она.

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