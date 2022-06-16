Настало время стремиться к миру на Южном Кавказе - Карен Донфрид (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Настало время для достижения мира на Южном Кавказе.

Об этом сказала, отвечая на вопрос Trend, в четверг в ходе брифинга помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

«Я вижу здесь огромные возможности. Настал момент стремиться к миру, и в этом направлении есть позитивный импульс. Я вижу возможности, но также беспокоюсь о закрытии окон возможностей и чувствую безотлагательность этого момента. Вот почему США говорят обеим сторонам, что мы хотим быть полезными. Мы можем помочь продвинуть этот процесс», — сказала она.