IX Глобальный Бакинский форум - уникальное мероприятие - мнения

БАКУ /Trend/ - В своем выступлении на IX Глобальном Бакинском форуме Президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул ряд важных моментов. Одним из важнейших вопросов, затронутых главой государства, стало урегулирование существовавшего ранее конфликта между Арменией и Азербайджаном. Президент Ильхам Алиев еще раз предупредил Армению и подчеркнул важность открытия Зангезурского коридора.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джейхун Мамедов.

"Если Армения не откроет Зангезурский коридор и не будет подписано мирное соглашение, Азербайджан предпримет ряд шагов. У Азербайджана достаточно исторических фактов и оснований, которые доказывают, что Зангезур, некогда входивший в состав Азербайджана, был передан Армении. В этом случае Азербайджан может предпринять шаги и предъявить определенные претензии к Армении. Армения должна это учитывать", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что другой нюанс был связан с Минской группой ОБСЕ.

"То есть, как бы Армения ни старалась сегодня возродить Минскую группу, ей это не удастся. Такой группы больше нет, этот вопрос исчерпан. Другой важный вопрос здесь заключается в том, что Армения должна сделать очень серьезные выводы. Если она не сделает этого, Азербайджан предпримет ряд шагов в этом отношении. При этом следует отметить, что в соглашении от 10 ноября 2020 года нет каких-либо статей или пунктов о Минской группе ОБСЕ и статусе Карабаха. Поэтому Армения должна все это учитывать. Позиция Азербайджана принципиальна и решительна", - сказал Мамедов.

Политический обозреватель Эльчин Мирзабейли отметил, что проходящий под патронатом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви IX Глобальный Бакинский форум на тему «Угрозы глобальному миропорядку» полностью отличается от других международных конференций и форумов, проводимых в разных странах мира, как по важности, так и по разнообразию обсуждаемых тем.

"Особенность Глобального Бакинского форума в том, что он комплексно подходит к проблемам, стоящим сегодня перед человечеством, и излагаются причины этих проблем. К примеру, Мюнхенская конференция по безопасности, которая проводится с 1962 года, посвящена вопросам внешней политики и безопасности. Тот факт, что это международное мероприятие до 1993 года называлось «Конференция по военным вопросам», также отражают приоритеты Мюнхенской конференции по безопасности. Деятельность учрежденного в 1971 году Давосского Всемирного экономического форума также охватывает отдельные направления. На Давосском форуме, как правило, обсуждаются экономические и частично социальные вопросы, в том числе вопросы здравоохранения и окружающей среды. Конференции, организованные дискуссионным клубом «Валдай», созданным в 2004 году, также посвящены глобальным экономическим и политическим вопросам и чем-то напоминают формат Мюнхенской конференции по безопасности. В настоящее время по всему миру организуются популярные международные форумы и конференции более чем в 50 различных областях. Среди них есть те, которые проводятся на регулярной основе, и те, которые организуются исходя из задач, вытекающих из конкретных проблем. Однако черта, отличающая Глобальный Бакинский форум от других конференций и форумов, как я уже упоминал ранее, заключается в его комплексном подходе к вызовам, стоящим перед миром, и в том, что эти вызовы взаимосвязаны, какую бы сферу они ни охватывали, до мельчайших деталей, а также в скрупулезном анализе для нахождения соответствующих реалиями решений", - сказал Эльчин Мирзабейли.

Эксперт констатировал, что проблемы, стоящие перед человечеством в свете событий в Украине, в том числе вероятность того, что вызовы продовольственной безопасности могут стать все более опасными, подтверждают взаимосвязь политических, экономических, социальных, экологических и других угроз.

"Войны создают угрозу экономике, окружающей среде, продовольственной и энергетической безопасности или, наоборот, экономические, социальные, гуманитарные, экологические проблемы создают благоприятную почву для новых конфликтов и войн. Именно в данном контексте Глобальный Бакинский Форум, выражающий точку зрения официального Баку на процессы, происходящие в мире, уникален и, главное, объективен и беспристрастен.

Одной из важнейших особенностей Глобального Бакинского форума является то, что здесь отдается предпочтение новым подходам. Хотел бы отметить, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия IX Глобального Бакинского форума «Угрозы глобальному порядку» уделил особое внимание этому нюансу. В этой связи я считаю, что на Форуме вновь будут доминировать новые подходы к решению проблем, стоящих перед человечеством, и надеюсь, что Глобальный Бакинский Форум также сможет подать положительный пример в этом направлении", - подытожил Эльчин Мирзабейли.