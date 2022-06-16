Азербайджан играет ключевую роль в энергетической стабильности Европы - вице-спикер сената Польши

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет ключевую роль в энергетической стабильности Европы.

Об этом Trend сказал вице-спикер сената Польши Михал Каминский в четверг в ходе IX Глобального Бакинского форума на тему «Угрозы глобальному миропорядку».

«Еще в начале 2000-х годов мы в Баку обсуждали важность Азербайджана для энергетической безопасности Европы. И с самого начала мы в Польше понимали, что Азербайджан будет играть решающую роль в снабжении Европы альтернативными энергетическими ресурсами», - сказал Каминский.

По его словам, Азербайджан - важнейший партнер Европы с точки зрения глобального прогресса.

«Конструктивная роль, которую Азербайджан играет сегодня не только в энергетической сфере, но и на дипломатическом уровне, помогает Европе не только иметь альтернативные источники для себя, но и Европа способна создать зону стабильности и прогресса. Без помощи Азербайджана это было бы невозможно», - отметил вице-спикер сената Польши.