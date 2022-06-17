Проходит внеочередное заседание парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Проходит внеочередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, в его повестку включены следующие вопросы:

1. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджана о внесении изменений в постановление "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджана".

2. Законопроект о внесении изменений в закон "Об электроэнергетике" (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в законы "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей" и "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной границе Азербайджанской Республики".

6. Законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2021 год" (второе чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон "Об Алятской свободной экономической зоне" (второе чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон "Об инвестиционной деятельности" (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных проступках, Уголовный кодекс и закон "Об обращениях граждан" (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс (второе чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (второе чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном архивном фонде" (второе чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" (второе чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджана (второе чтение).

15. Законопроект "О внесении изменений в Кодекс об административных проступках" (второе чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в законы "Об охране здоровья населения", "О перечне предметов, не допускаемых к гражданскому обороту (исключенных из гражданского оборота)", "О перечне предметов, которые могут принадлежать определенным участникам гражданского оборота и допускаемых к обороту (ограниченному гражданскому обороту) на основании специального разрешения", "О борьбе с торговлей людьми" и "О рекламе" (второе чтение).

(Перевод: Фидан Мустафаева)