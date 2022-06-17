В рамках IX Глобального Бакинского форума состоялись обсуждения на тему управления здравоохранением (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 июня в рамках IX Глобального Бакинского форума состоялось четвертое панельное заседание на тему "Глобальное управление здравоохранением".

Как передает Trend, на заседании под модераторством бывшего премьер-министра Боснии и Герцеговины Златко Лагумдзии были обсуждены вопросы восстановления после пандемии коронавируса и обеспечения глобальной координации системы здравоохранения.

Лагумдзия поблагодарил Азербайджан и непосредственно Президента Ильхама Алиева за помощь, предоставленную Боснии и Герцеговине во время пандемии.

В ходе выступления министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев сообщил, что под руководством Президента Ильхама Алиева была создана соответствующая рабочая группа, поступило необходимое оборудование во все лечебные учреждения, увеличилось количество больничных коек. Он отметил, что с самого начала пандемии страна работала в этой сфере в тесном сотрудничестве с ВОЗ.

«Мы провели эффективные общественные кампании по просвещению людей о происхождении вируса и необходимости вакцинации», - сказал он.

Министр также поздравил работников здравоохранения с их профессиональным праздником.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил необходимость организации более слаженного управления глобальным сектором здравоохранения. По его словам, странам мира необходимо объединить свои усилия и выработать общие меры реагирования на глобальные проблемы. Он также отметил, что поскольку каждый год для финансирования глобального сектора здравоохранения требуется 31 миллион долларов, необходимо адекватное финансирование на национальном и международном уровнях.

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в своем видеообращении поздравил с открытием форума и пожелал его участникам успешной работы. Он также отметил необходимость повышения уровня достижения Целей устойчивого развития в этот период неопределенности. Пандемия COVID-19 показала то, как человечество взаимосвязано и уязвимо, добавил Пан Ги Мун.

73-й Председатель Генеральной Ассамблеи ООН, бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, бывший премьер-министр Чешской Республики Ян Фишер, экс-президент Боснии и Герцеговины Младен Иванич, экс-президент Латвии Валдис Затлерс и Специальный советник Генерального секретаря Джеффри Сакс также отметили важность глобального управления общественным здравоохранением, доступности вакцин для населения.