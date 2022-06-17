Азербайджан ждет от Армении конкретных шагов для скорого подписания мирного договора - замминистра

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ждет от Армении конкретных шагов для скорого подписания мирного договора.

Как передает Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе IX Глобального Бакинского форума на тему «Угрозы глобальному миропорядку».

«Мы ждем, когда Армения, наконец, предпримет конкретные шаги для продвижения мирного процесса. Азербайджан со своей стороны представил Армении пять основных принципов, которым необходимо следовать», - сказал Мамедов.

Говоря об отношениях Азербайджана и Грузии, он отметил, что они могут служить примером.

«Наши отношения с Грузией - очень хороший пример. За последние 15 лет мы реализовали значительные инфраструктурные проекты в энергетическом и других секторах», - отметил Мамедов.

Он добавил, что ускорение мирного процесса необходимо для развития всего Южнокавказского региона.