Посольство Азербайджана во Франции сделало заявление в связи с нападением армянских радикалов (Фото) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Во время показа фильма о Карабахе, подготовленного посольством Азербайджана во Франции в рамках "Года города Шуша", армяне попытались совершить провокацию.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении посольства Азербайджана во Франции.

Согласно информации, 16 июня в рамках “Года города Шуша” состоялся предварительный показ фильма “Дорога, ведущая в Карабах” о Карабахе и Шуше, подготовленного французским телеканалом “ERE TV” при оргподдержке посольства Азербайджана во Франции.

Съемки фильма состоялись в январе текущего года во время организованного посольством визита представителей телеканала на освобожденные территории Азербайджана.

"Во время показа фильма радикальные представители армянской диаспоры во Франции, группа членов ассоциации FRA Nor Seround, известной своей активной провокационной деятельностью, напав на здание культурного центра посольства Азербайджана, попыталась воспрепятствовать показу фильма. Они выкрикивали провокационные лозунги, такие как "Шуша - это не Азербайджан", "Карабах - наш", и пытались нанести ущерб зданию культурного центра. Посольство обратилось в полицию и попытки армян были пресечены. Французская полиция задержала главного члена нападавшей группы. Следует отметить, что действующая во Франции организация FRA Nor Seround считается последователем партии "Дашнакцутюн". Несмотря на попытки армянских провокаторов, предварительный показ фильма “Дорога, ведущая в Карабах” прошел успешно, фильм вызвал большой интерес французской общественности. Он выйдет в эфир в конце июня на телеканале “ERE TV”,- говорится в сообщении посольства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)