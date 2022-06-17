Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с минным инцидентом в Джебраиле

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева распространила заявление в связи с ранением сегодня сотрудника Агентства Азербайджана по разминированию в результате разрыва мины в Джебраиле, сообщает в пятницу Trend.

В заявлении говорится, что омбудсмен неоднократно обращалась к международному сообществу с заявлением в связи с тем, что противотанковые и противопехотные мины, установленные Арменией в период оккупации на освобожденных территориях Азербайджана, представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, и что необходимо положить конец этой ситуации. Проблема мин на освобожденных территориях не только затягивает возвращение вынужденных переселенцев на свои родные земли, но и унесла жизни многих людей или сделала их инвалидами.

"Еще один гражданин Азербайджана пострадал от взрыва противопехотной мины. Сотрудник Агентства по разминированию Велиев Рухин Султан оглу во время выполнения служебных обязанностей на территории освобожденного от оккупации Джебраильского района подорвался на противопехотной мине и был госпитализирован с травматической ампутацией левой ноги от щиколотки. К сожалению, международные организации не предпринимают конкретных мер в связи с минами, которые по-прежнему представляют потенциальную угрозу для жизни людей. Как омбудсмен Азербайджана я еще раз выражаю серьезную обеспокоенность в связи с минной угрозой, напоминаю Армении о ее обязательстве уважать международное право и призываю международные организации, демонстрируя справедливый подход и выразив твердую позицию, оказать поддержку Азербайджану в этом вопросе», - говорится в заявлении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)