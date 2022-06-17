Албанский телеканал News 24 подготовил репортаж из освобожденного Карабаха (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Первый албанский круглосуточный новостной телеканал News 24 подготовил репортаж из Карабаха, передает Trend в пятницу со ссылкой на телеканал.

Как отмечается в репортаже, съемочная группа телеканала побывала на землях Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации в результате второй Карабахской войны.

В материале приводится краткая предыстория конфликта, а также описывается ситуация на освобожденных землях на данный момент с акцентом на проводимые там Азербайджаном восстановительные работы.

Как сообщает корреспондент телеканала, актуальной после завершения конфликта остается проблема мин, установленных на этих землях армянами в период оккупации, и которые на сегодня нейтрализуются Агентством Азербайджана по разминированию.

Также в материале приводятся факты уничтожения азербайджанских кладбищ в результате армянского вандализма.

Кроме того, корреспондент телеканала рассказывает о реализуемых на освобожденных землях современных проектах – строительстве в рекордно короткие сроки международного аэропорта Физули, планах строительства еще двух аэропортов, а также о проекте «Умное село» в Зангилане.

Отдельно в материале рассказывается о работах, проводимых в городе Шуша – культурной столице Азербайджана. Корреспондент сообщает об истории города и мероприятиях, проводимых в рамках «Года города Шуша».

«За период оккупации в Шуше была полностью разрушена инфраструктура, включая многоквартирные дома, культовые объекты, исторические и культурные объекты», - говорится в материале.

По словам корреспондента, после освобождения от 28-летней оккупации в городе Шуша ведутся крупномасштабные работы по восстановлению.

«Цель правительства Азербайджана - полная расчистка освобожденных территорий от мин и восстановление этих территорий», - отмечает он.

Также среди целей правительства нормализация отношений с Арменией, говорится в репортаже.