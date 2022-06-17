Отношения между Азербайджаном и Израилем имеют большие перспективы развития - Ципи Ливни

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Израилем имеют большие перспективы развития.
Об этом Trend сказала в пятницу бывший министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни в кулуарах IX Глобального Бакинского форума на тему «Угрозы глобальному миропорядку».
По ее словам, большой потенциал имеется в таких сферах. как энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение.
Ципи Ливни также отметила значимость Глобального Бакинского форума для решения проблем, с которыми сталкивается мир.
«На форуме обсуждаются основные вопросы глобальной повестки дня», - сказала она.
Она отметила, что в этом году на форуме гораздо больше участников, чем до пандемии коронавируса.
«Мы затрагиваем такие важные вопросы, как нынешний кризис в Европе из-за российско-украинской войны, вопросы многосторонности и Южного Кавказа», - добавила экс-министр.