На IX Глобальном Бакинском форуме состоялось панельное заседание на тему мира и стабильности в регионе Ближнего Востока (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках IX Глобального Бакинского форума состоялось панельное заседание на тему "Ближний Восток, арабский и мусульманский мир в поисках мира, стабильности и развития".

Как сообщает в пятницу Trend, на заседании под модераторством бывшего генерального секретаря Лиги арабских государств Амра Мусы были обсуждены вопросы, связанные с распространением ядерного оружия, поисками лучшей основы для продвижения мира, безопасности и стабильности в регионе, а также ряд других важных тем в этом направлении.

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак, выступая на панельных дискуссиях, коснулся важных вызовов, стоящих перед регионом Ближнего Востока. Экс-министр иностранных дел Турции Яшар Якыш отметил в свою очередь, что Ближний Восток в своей истории испытывал определенные проблемы, каждая из которых длится веками, нарушая баланс в регионе.

Панельное заседание продолжилось выступлениями других участников.

Следует отметить, что Международный центр Низами Гянджеви стал важным международным центром, изучающим пути решения глобальных проблем и информирующим об этом мировую общественность. Именно благодаря этому интерес к мероприятиям, организуемым Центром, растет из года в год.

На этот раз в Глобальном Бакинском форуме, посвященном теме "Угрозы глобальному миропорядку", принимают участие представители более 50 стран, а также авторитетных международных организаций. На форуме, который продлится до 18 июня, пройдут плодотворные обсуждения важных проблем, представляющих угрозу для глобального миропорядка, а также будут обсуждены угрозы энергетической безопасности, вопросы обеспечения безопасности и мира во всем мире, сотрудничества и интеграции в уязвимых регионах, вопросы растущей несправедливости в глобализирующемся мире, трансформация продовольственного и сельскохозяйственного секторов для предотвращения бедности.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Qeyd edək ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi qlobal problemlərin həlli yollarını araşdıran və bu barədə dünya ictimaiyyətini məlumatlandıran mühüm beynəlxalq mərkəzə çevrilib. Məhz bunun nəticəsidir ki, Mərkəzin təşkil etdiyi tədbirlərə maraq ildən-ilə artmaqdadır.

Bu dəfə "Qlobal dünya nizamına təhdidlər" mövzusuna həsr olunan Qlobal Bakı Forumunda 50-dən çox ölkənin, eləcə də nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak edirlər. İyunun 18-dək davam edəcək Forumda qlobal dünya nizamını təhdid edən mühüm problemlər, o cümlədən dünyada təhlükəsizliyin və sülhün təmin olunması üçün perspektivlər, enerji təhlükəsizliyinə yaranan tədidlərin həlli yolları, həssas bölgələrdə sülh, əməkdaşlıq və inteqrasiya, qloballaşan dünyada artan ədalətsizliklər, yoxsulluğun qarşısının alınması üçün qida və kənd təsərrüfatı sektorunun transformasiyası kimi mühüm mövzularda səmərəli müzakirələr aparılacaq.