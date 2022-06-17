В Баку отметили 30-летие азербайджано-румынских дипотношений (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 17 июня в министерстве иностранных дел Азербайджана состоялись мероприятие и выставка, посвященные 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Румынией.

Как сообщили Trend в МИД, в мероприятии приняли участие руководящий состав МИД АР, руководство и сотрудники посольства Румынии в Азербайджане, а также экс-президент Румынии Эмиль Константинеску, бывший заместитель премьер-министра Ана Бирчал, бывший министр иностранных дел и действующий генсекретарь Организации Черноморского экономического сотрудничества Лазар Команеску и другие участники.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов обеих стран.

Выступивший на мероприятии замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов отметил, что за последние 30 лет отношения между Азербайджаном и Румынией, развивающиеся в различных направлениях, вышли на уровень стратегического партнерства. Халафов подчеркнул важность многочисленных взаимных визитов. Отметив успешное развитие экономических связей и сотрудничества между странами, замминистра подчеркнул наличие больших возможностей для расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре передал свои искренние поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Румынией. Отметив, что Румыния является вторым после Турции государством, признавшим независимость Азербайджана, посол с удовлетворением отметил дружественные отношения и стратегическое партнерство двух стран, подчеркнул важность декларации о стратегическом партнерстве, подписанной в 2009 году. Выразив удовлетворение развитием отношений между двумя странами на протяжении 30 лет в различных сферах, в том числе в политической, экономической и культурной сферах, посол особо подчеркнул значение диалога на высшем уровне между двумя странами.

На мероприятии также выступили бывший заместитель премьер-министра Румынии Ана Бирчал, бывший министр иностранных дел Румынии Лазар Команеску, которые выразили искренние поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, а также поделились с участниками мероприятия своими взглядами на развитие отношений между Азербайджаном и Румынией.

В конце мероприятия участники ознакомились с выставкой, посвященной 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Румынией.

​(Перевод: Нубар Кулузаде)