Фарид Ахмедов избран членом Комитета ООН по правам человека - МИД

БАКУ /Trend/ - 17 июня в Нью-Йорке прошли выборы в Комитет ООН по правам человека на 2023-2026 годы в рамках 39-го заседания государств, присоединившихся к Международному пакту о гражданских и политических правах.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, на девять вакансий в Комитете претендовали кандидаты из 17 стран, в том числе заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Фарид Ахмедов.

В голосовании, в котором приняли участие 173 страны, кандидат от Азербайджана был избран членом Комитета, набрав 94 голоса.

Отметим, что Комитет ООН по правам человека, созданный в 1993 году, следит за выполнением государствами положений Международного пакта о гражданских и политических правах и является одним из основных международных механизмов защиты прав человека на глобальном уровне.

Впервые представитель Азербайджана избран в состав Комитета из 18 человек.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики выражает благодарность всем государствам, поддержавшим избрание представителя Азербайджана в этот авторитетный орган.