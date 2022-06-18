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Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)

Политика Материалы 18 июня 2022 08:30
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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ЗАНГИЛАН /Trend/ - Состоялся визит группы международных путешественников в "умное село" Агалы в освобожденном от армянской оккупации Зангилане.

Как передает в субботу корреспондент Trend, группа из 24 путешественников и тревел-блогеров из 10 стран мира ознакомилась с "умными решениями" в селе Агалы.

Была предоставлена информация о первом пилотном проекте, который был реализован в Зангилане всего лишь за один год. Уже построено 200 жилых домов, планируется начать строительство еще 150 жилых помещений.

Путешественникам рассказали, что в селе будут функционировать школа, детский сад, медпункт, предоставляться услуги служб ASAN, DOST, оказываться поддержка малому и среднему бизнесу. Жителям будет предоставлен доступ к скоростному интернету.

Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
Группа международных путешественников посетила "умное село" Агалы (ФОТО)
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