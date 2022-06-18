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Бакинский форум стал важной платформой для обсуждения глобальных вопросов - Иво Йосипович

Политика Материалы 18 июня 2022 10:21
Бакинский форум стал важной платформой для обсуждения глобальных вопросов - Иво Йосипович

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум стал важной платформой для обсуждения вопросов, волнующих мир.

Об этом в субботу в интервью Trend сказал экс-президент Хорватии Иво Йосипович.

По его словам, обсуждения на IX Глобальном Бакинском форуме охватывают ряд важных тем.

"Значимость форума заключается в том, что представители разных стран, бывшие главы государств собираются вместе для обсуждения глобальных вопросов и текущей ситуации. Полагаю, что это внесет вклад в решение обсуждаемых вопросов. Мнения, высказанные в ходе панельных дискуссий на различные темы, будут играть роль в решении глобальных проблем", - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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