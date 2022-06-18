Быстрое развитие инфраструктуры в Карабахе впечатляет - путешественница из ОАЭ

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Быстрое развитие инфраструктуры в Карабахе впечатляет.

Об этом Trend сказала в субботу путешественница из ОАЭ Прити Сингх в рамках поездки группы международных путешественников в Карабах.

«Поездка в Карабах была потрясающей, и мне понравился каждый ее этап. Впечатляет развитие здесь инфраструктуры, то, как удалось так быстро все наладить и запустить», - сказала Прити Сингх.

Она добавила, что в то же время ее потрясли разрушения в Карабахе.

«Это очень прискорбно, но я думаю, что все инициативы, которые предпринимает Азербайджан для восстановления, станут большим шагом в создании условий для граждан», - сказала она.

Прити Сингх призналась, что поражена тем, какие усилия прилагает Азербайджан для обеспечения возвращения перемещенных лиц на родные земли.

"Эта концепция "умного" села удивительна, потому что после всех тех разрушений, которые мы видели, такое место, как село Агалы, действительно впечатляет», - добавила она.

Напомним, что в ходе третьего дня своего визита на освобожденные территории группа из 24 путешественников и тревел-блогеров из 10 стран мира ознакомилась с «умным» селом Агалы в Зангилане.