Радует, что Азербайджан инвестирует в Карабахе в экологически устойчивые проекты - путешественница из Дании

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Радует, что Азербайджан инвестирует в Карабахе в экологически устойчивые проекты.

Об этом Trend сказала в субботу путешественница из Дании Метте Миккельсен в ходе визита группы международных путешественников в Карабах.

«Концепция «умного» села довольно интересна с точки зрения инвестирования не только в «умные», но и в экологически устойчивые проекты», - сказала она.

Миккельсен также отметила, что вместе с другими путешественниками посетила множество впечатляющих исторических достопримечательностей, а также насладилась безупречной природой гор Карабаха.

Напомним, что в ходе третьего дня своего визита на освобожденные территории группа из 24 путешественников и тревел-блогеров из 10 стран мира ознакомилась с «умным» селом Агалы в Зангилане.