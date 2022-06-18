В рамках проекта «Богатые бассейны» мальков рыб выпустили в природные водоемы (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Общественное объединение IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана 17 июня осуществили выпуск мальков рыб в реку Кура и озеро Гейгель. Акция организована в рамках широкомасштабного проекта «Богатые бассейны», направленного на охрану и восстановление биоресурсов внутренних водоемов Азербайджана.

Как сообщает Trend, в ходе мероприятия, проходившего с участием официальных лиц МЭПР, волонтеров общественного объединения IDEA и министерства, в реку Кура было выпущено 1 000 мальков сазана, а в озеро Гейгель – 2 000 мальков форели.

Отметим, что выпуск мальков рыб в природные водоемы в различных регионах страны продолжится до конца года.

Проект «Богатые бассейны» предусматривает увеличение естественной популяции видов рыб, выпуск в естественную среду мальков рыб различных видов, выращенных на рыбоводных заводах, а также уменьшение уровня загрязнения внутренних водных бассейнов, принятие мер по поощрению законной и отвечающей правилам ловли рыб.

Напомним, что проект «Богатые бассейны» стартовал в мае 2020 года. Только в прошлом году в водные бассейны было выпущено около 6 млн мальков различных видов рыб.

Регулярный выпуск различных видов рыб, выращенных на рыбоводных заводах, в природные водные бассейны направлен на увеличение естественной популяции исчезающих видов рыб.

В последние десятилетия популяции редких видов рыб Каспия находятся под угрозой исчезновения из-за негативных последствий человеческой деятельности, в том числе загрязнения, контрабанды и чрезмерного вылова. В связи с этим по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой реализуется ряд важных проектов по сохранению и восстановлению водной фауны Азербайджана и Кавказского региона.

В связи с началом сезона нереста рыб ежегодно с 1 мая в Азербайджане вступает в силу четырехмесячный мораторий на вылов рыбы.

Организаторы проекта призывают всех граждан поддерживать защиту рыбных ресурсов, пропаганду ответственности, а также воздерживаться от всех действий, препятствующих росту рыбных ресурсов.