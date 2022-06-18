Глава МИД Азербайджана встретился с руководителем Международной тюркской академии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с руководителем Международной тюркской академии Дарханом Кыдырали.

Как сообщили Trend в субботу в МИД, министр высоко оценил деятельность Международной тюркской академии и отметил вклад Азербайджана в ее работу.

Была подчеркнута подготовка учебников по общей истории и географии тюркских народов, а также деятельность научных советов. Министр отметил также высокую оценку личного вклада Кыдырали в деятельность академии.

Дархан Кыдырали с удовлетворением отметил участие в Бакинском Глобальном форуме, визит в Шушу. Он подчеркнул, что у Международной тюркской академии есть ряд проектов в связи с Азербайджаном, в том числе проекты, связанные с объявлением города Шуша культурной столицей тюркского мира в 2023 году. Отметив постоянную поддержку академии Азербайджаном, Кыдырали выразил уверенность в том, что это послужит дальнейшему развитию деятельности академии в будущем.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)