Турция может содействовать Азербайджану в развитии туризма в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Турция может посодействовать Азербайджану в развитии туристического сектора в Карабахе.

Об этом, отвечая на вопрос Trend, сказал президент Турецкого туристического клуба Угур Демирджан в ходе пресс-конференции в субботу, посвященной поездке международных путешественников в Карабах.

«Я уверен, что Турция может посодействовать в развитии различных крупных туристических проектов в Карабахе. Близость наших народов еще больше способствует развитию туризма», - сказал он.

По его словам, открытие Зангезурского коридора будет еще больше содействовать туристическому потоку между Турцией и Азербайджаном.

Демирджан также отметил, что вандализм, совершенный армянами в Карабахе, приводит в ужас. При этом он выразил восхищение темпами восстановительных работ, проводимых Азербайджаном.

Напомним, что группа из 24 международных путешественников из 10 стран мира совершила трехдневную поездку по городам Карабаха. Гости побывали в Азыхской пещере в Ходжавендском районе, в Шуше, Агдаме, Кяльбаджаре, Лачине и завершили свое путешествие в Зангилане.