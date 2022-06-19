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Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района (Дополнено)

Политика Материалы 19 июня 2022 09:42
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Вечером 18 июня и в ночь на 19 июня подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенных пунктах Зяркенд и Йухары Шорджа Басаркечярского района на государственной границе подвергали интенсивному обстрелу из крупнокалиберного стрелкового оружия позиции нашей армии в направлении населенных пунктов Йухары Айрым, Бармагбине и Зивель Кяльбаджарского района.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

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