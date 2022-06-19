Глобальный Бакинский форум приобретает мировой масштаб - экс-президент Боснии и Герцеговины

БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум приобретает мировой масштаб.

Об этом сказал Trend экс-президент Боснии и Герцеговины Младен Иванич в кулуарах IX Глобального Бакинского форума на тему «Узрозы глобальному миропорядку».

«Я уже в седьмой раз участвую в Глобальном Бакинском форуме, и могу сказать, что с каждым годом его важность растет. Форум становится одной из самых значимых платформ не только в регионе, но и во всем мире. Я горжусь тем, что являюсь частью этого масштабного события», - сказал Иванич.

Он отметил, что такая площадка как Глобальный Бакинский форум предоставляет возможность честно высказываться по поводу насущных проблем мирового сообщества, высказывать разные мнения, что, по словам экс-президента, редкая возможность на сегодняшний день.

«Азербайджан сам становится все более и более важным в глобальном масштабе», - добавил Иванич.