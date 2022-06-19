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ЕС поддерживает заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева - Тойво Клаар

Политика Материалы 19 июня 2022 21:23
ЕС поддерживает заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева - Тойво Клаар

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БАКУ /Trend/ - Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар поприветствовал заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева, озвученное в ходе IX Глобального Бакинского форума.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации, размещенной на странице Тойво Клаара в Twitter.

"Приятно читать заявление Президента Ильхама Алиева, озвученное в ходе IX Глобального Бакинского форума: "Настало время наладить мир и сотрудничество" и "перейти к практическому исполнению" вслед за позитивной динамикой с Арменией. ЕС решительно поддерживает это", - говорится в публикации.

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