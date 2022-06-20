США оказывают помощь для возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома - посол (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - США оказывают помощь для возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на посольство США в Азербайджане, об этом говорится в заявлении, распространенным послом США в Азербайджане Ли Литценбергером, в связи со Всемирным днем беженцев.

В заявлении говорится, что впервые в истории в последнее время число людей, вынужденных бежать от конфликтов, насилия, нарушения прав человека и преследований, превысило 100 миллионов. Это более 1 процента населения мира. Только в этом году война в Украине привела к перемещению восьми миллионов человек и вынудила более 6,8 миллиона человек покинуть страну в качестве беженцев. Многие хорошо знают о страданиях, трудностях, которые пережили общины вынужденных переселенцев Азербайджана на почве конфликта.