США оказывают помощь для возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома - посол (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - США оказывают помощь для возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на посольство США в Азербайджане, об этом говорится в заявлении, распространенным послом США в Азербайджане Ли Литценбергером, в связи со Всемирным днем беженцев.

В заявлении говорится, что впервые в истории в последнее время число людей, вынужденных бежать от конфликтов, насилия, нарушения прав человека и преследований, превысило 100 миллионов. Это более 1 процента населения мира. Только в этом году война в Украине привела к перемещению восьми миллионов человек и вынудила более 6,8 миллиона человек покинуть страну в качестве беженцев. Многие хорошо знают о страданиях, трудностях, которые пережили общины вынужденных переселенцев Азербайджана на почве конфликта. Соединенные Штаты являются единственной страной в мире, оказавшей наибольшую гуманитарную помощь нуждающимся в ней людям, включая беженцев, жертв конфликтов, вынужденных переселенцев, лиц без гражданства и мигрантов. Кроме того, Соединенные Штаты с 1975 года являются мировым лидером, принявшим более 3,5 миллиона беженцев в общинах внутри страны.

"Здесь, в Азербайджане, мы вкладываем инвестиции и поддерживаем общину вынужденных переселенцев. Более десяти лет мы инвестировали в общину вынужденных переселенцев посредством программ английского языка, а также мер по развитию USAID. Поскольку работа по переселению продолжается, мы продолжаем поддерживать эту общину, и эта работа очень важна. Соединенные Штаты поддерживают по всему миру право всех вынужденных переселенцев и беженцев на добровольное возвращение на свое прежнее место жительства. С 1992 года Соединенные Штаты оказали помощь вынужденным переселенцам в Азербайджане на сумму более 125 миллионов долларов года и по-прежнему привержены поддержке этой общине. Эта адресная помощь включает строительство и ремонт школ, программы развития молодежи и программы изучения английского языка. Кроме того, Соединенные Штаты оказывают Азербайджану гуманитарную помощь в разминировании в целях усиления безопасности людей и оказания помощи общине вынужденных переселенцев, а также в их усилиях по возвращению в свои дома и безопасному восстановлению прежней жизни. Находясь прошлой осенью в Гяндже, я встретился с вдохновляющей группой молодых студентов-вынужденных переселенцев, изучающих английский язык в Американском уголке при поддержке посольства. Сегодня, во Всемирный день беженцев, я думаю о них и их будущем. Надеюсь на то, что мы сможем продолжить защищать и помогать беженцам, вынужденным переселенцам и сообществам, пострадавшим от конфликтов и стихийных бедствий", - говорится в заявлении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)