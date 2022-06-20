Выделены средства на строительство дороги в Агстафинском районе - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агстафа–Пойлу–государственная граница с Грузией (11 км)–Гыраг Кесемен Агстафинского района.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Агстафа–Пойлу–государственная граница с Грузией (11 км)–Гыраг Кесемен, соединяющей 2 населенных пункта с населением в четыре тысячи человек, из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделены 2,1 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 данного распоряжения, Кабинету министров Азербайджана - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.