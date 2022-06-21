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Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на госгранице - минобороны

Политика Материалы 21 июня 2022 09:17
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на госгранице - минобороны

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БАКУ /Trend/ - С ночи 20 и до утра 21 июня подразделения армянских вооруженных сил с позиций, расположенных в населенных пунктах Сайбалы района Гаракильсе, а также Ашагы Шорджа Басаркечарского района государственной границы, подвергали интенсивному обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Минкенд Лачинского и Йеллиджа Кяльбаджарского районов.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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