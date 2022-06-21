Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на госгранице - минобороны

БАКУ /Trend/ - С ночи 20 и до утра 21 июня подразделения армянских вооруженных сил с позиций, расположенных в населенных пунктах Сайбалы района Гаракильсе, а также Ашагы Шорджа Басаркечарского района государственной границы, подвергали интенсивному обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Минкенд Лачинского и Йеллиджа Кяльбаджарского районов.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)