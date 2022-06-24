Представитель Азербайджана вновь избран членом комитета ООН

БАКУ /Trend/ - 23 июня в Нью-Йорке в рамках 22-го заседания стран - участниц Конвенции ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин состоялись выборы в члены Комитета всемирной организации по ликвидации дискриминации в отношении женщин на 2023-2026 годы.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе выборов на 12 вакантных мест в комитете были выдвинуты кандидатуры из 23 стран, в том числе и заведующий отделом информации и аналитических исследований Госкомитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров, который является членом и заместителем председателя данного комитета ООН.

В голосовании, в котором приняли участие 187 государств, азербайджанский кандидат набрал 109 голосов и был переизбран на очередной срок.

Отметим, что Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин осуществляет мониторинг выполнения государствами - сторонами положений соответствующей конвенции и считается одним из основных международных механизмов в области защиты прав человека на глобальном уровне.

МИД Азербайджана выражает благодарность всем государствам, поддержавшим избрание азербайджанского представителя в эту авторитетную структуру, говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)