МИД Азербайджана прокомментировал заявление представителя армянских ВС (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:51)

БАКУ /Trend/ - Информация, распространенная в армянских СМИ со ссылкой на заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил этой страны, однозначно является очередным признанием армянских официальных лиц касательно отправки незаконных военных формирований на территорию Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказала начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя сказанное заместителем начальника генерального штаба вооруженных сил Армении Сааком Саакяном на встрече с родителями призывников о том, что в Карабахском регионе Азербайджана армянские срочники будут заменены военнослужащими сверхсрочной военной службы.

«Это грубое нарушение Арменией трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года. Напомним, что пункт 4 данного заявления предусматривает вывод вооруженных сил Армении с азербайджанских территорий и параллельно размещение на этих территориях российского миротворческого контингента. Ранее мы неоднократно заявляли о нарушении армянской стороной положений трехстороннего заявления, в том числе о не полном выводе незаконных вооруженных формирований с территории Азербайджана. В то время, когда Азербайджаном предпринимаются шаги по нормализации отношений и миростроительству на постконфликтном этапе, такой подход армянской стороны наглядно демонстрирует ее заинтересованность не в налаживании в регионе мира, а создании напряженности. Это заявление армянских официальных лиц говорит о том, что слова армянской стороны о мире не что иное, как лицемерие. Это также открытое проявление захватнической политики армянской стороны», - сказала Абдуллаева.

(Перевод: Фидан Мустафаева)