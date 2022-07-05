Азербайджан в целом передал Украине более 1,5 тыс. тонн гуманитарных грузов – посол

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в целом предоставил Украине более 1,5 тысячи тонн гуманитарных грузов.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник журналистам посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский в Международном аэропорту Гейдар Алиев, откуда гуманитарная помощь весом 50 тонн, предоставленная Сумгайытом, отправился сегодня в Черкасскую область Украины.

«Рад, что очередная встреча проходит именно здесь, в символичном месте, в аэропорту города Баку. Именно отсюда отправляется гуманитарная помощь Азербайджана Украине. И я хотел бы высказать слова искренней признательности дружественному Азербайджану, всему азербайджанскому народу за предоставление столь важной гуманитарной помощи Украине. В целом Азербайджан уже передал Украине более 1,5 тысячи тонн важного гуманитарного груза на общую сумму более 20 миллионов долларов. Это не просто формальный жест - Азербайджан передает критически важную помощь мирным жителям Украины. Здесь - и продукты питания, и медицинское оборудование. Отрадно, что процесс предоставления гуманитарной помощи Украине вышел на новый уровень, и в этой связи я хотел бы поблагодарить Исполнительную власть Сумгайыта за предоставление помощи Черкассам, городу-побратиму. Эта инициатива стала примером для других городов и регионов Азербайджана, которые начали активно предоставлять помощь Украине. Это жест настоящей дружбы между украинским и азербайджанским народами», - сказал Каневский.