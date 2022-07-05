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На строительство автодороги Гарапапаг-Чайлы Газахского района выделено 6,9 млн манатов – Распоряжение

Политика Материалы 5 июля 2022 14:51
На строительство автодороги Гарапапаг-Чайлы Газахского района выделено 6,9 млн манатов – Распоряжение

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БАКУ /Trend/ - 5 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гарапапаг-Чайлы в Газахском районе.

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Гарапапаг-Чайлы в Газахском районе, соединяющей три населенных пункта с населением 14 тысяч человек, в соответствии с подпунктом 1.26.9 "Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год" Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 6,9 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики предписано обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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