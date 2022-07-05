Утверждено дополнительное процедурное соглашение между Азербайджаном и Турцией (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Дополнительного процедурного соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в процедурное соглашение от 6 мая 2004 года о реализации Соглашения о сотрудничестве в области социальной защиты между правительствами Азербайджана и Турции".

Указом утверждено "Дополнительное процедурное соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в процедурное соглашение от 6 мая 2004 года о реализации Соглашения о сотрудничестве в области социальной защиты между правительствами Азербайджана и Турции", подписанное 19 мая 2022 года в Стамбуле.

После вступления в силу Дополнительного процессуального соглашения, указанного в части 1 настоящего указа, министерство труда и социальной защиты населения, министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию обеспечат выполнение его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджана направит уведомление правительству Турции о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу дополнительного соглашения.